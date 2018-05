Bad Rippoldsau-Schapbach Als Pächter der Festhalle zusammen gearbeitet

Engagiert in Verein und Gemeinderat

Zwei Jahre war Walter Herzog Fußballabteilungsleiter des SV Schapbach und einige Jahre Trainer der Schapbacher A-Jugend. Noch heute ist er bei nahezu jedem Fußballspiel des SV Schapbach als Zuschauer dabei.

Herzog war 13 Jahre lang Vorsitzender des Gewerbevereins Bad Rippoldsau-Schapbach, ehe dieser im Jahre 2013 aufgelöst wurde. Außerdem ist er in vielen Vereinen förderndes Mitglied. Zehn Jahre gehörte er dem Gemeinderat an. Er war in der Freien Wählervereinigung.

Von 1974 bis 2011 – also 37 Jahre lang – hatten Walter und Barbara Herzog als Pächter der Festhalle gewirkt und rund 1800 Veranstaltungen bewirtet.

Barbara Herzog wurde 1939 als zweites Kind der Eheleute Wilhelm und Ilse Homburger geboren. Die Lehrerfamilie kam 1945 von Nassau zunächst nach Oberkirch und dann nach Schapbach.

Nach der Schulzeit besuchte Barbara Herzog das Kindergartenseminar in Freiburg, wo sie auch einige Jahre Kinder in verschiedenen Familien betreute. Ehe sie wieder nach Schapbach zurückkam war sie noch einige Jahre in einem Kinderheim in Bad Dürrheim tätig.

Im Gasthaus Sternen arbeitete Herzog als Bedienung. Dort lernte sie auch ihren späteren Ehemann Walter kennen, der dort den Thekendienst übernommen hatte. Nach drei Jahren heirateten die beiden. Sie haben zwei Kinder, Dietmar und Amanda.