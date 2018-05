Bad Rippoldsau-Schapbach 42 Jahre lang Maschinist der Feuerwehr

Bad Rippoldsau-Schapbach. Ihre goldene Hochzeit haben Waltraud und Erich Schoch in Bad Rippoldsau gefeiert. Nach dem Gottesdienst in der Rippoldsauer Kirche lud das Paar zum Sektempfang in den Pfarrgarten ein. Die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Bad Rippoldsau mit Abteilungskommandant Alfred Maier und Altenwerksleiter Bruno Schmid gratulierten zur goldenen Hochzeit. Alfred Maier hob hervor, dass Erich Schoch 42 Jahre lang Maschinist in der Feuerwehr und für alle Fahrzeuge der Abteilung zuständig war. Immer sei er da gewesen, wenn er gebraucht wurde.