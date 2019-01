Bad Rippoldsau-Schapbach 300 Feiernde lassen sich in Bad Rippoldsau typisieren

Zahlreiche Hästräger und Besucher standen in der Warteschlange, um sich typisieren zu lassen, teilen die die Tröpfle-Hexe mit. Mit der Aktion wollen die Tröpfle-Hexen einen Mann aus dem oberen Wolftal unterstützen, der an Leukämie erkrankt ist. Die DKMS (früher: Deutsche Knochenmarkspenderdatei) bot deshalb eine Typisierungsaktion bei der Feier an.

Die Blasmusik und Trachtenkapelle Bad Rippolsdau, die Riebele und die Zapfenmichel unterstützten die Aktion. Außerdem gab es Spenden für die DKMS. Viele Zünfte sammelten bereits auf der Anreise in ihren Bussen. Mit einem großen Bühnenprogramm wurden die Gäste in Fasnets­stimmung und Feierlaune versetzt. Dominik Maier grüßte alle Gastzünfte beim Einlauf mit "Narri Narro". Die Guggenmusik der Buchenbronner Hexen aus Hornberg eröffneten mit einem grandiosen Auftritt das Programm.

Weitere Höhepunkte der Veranstaltung waren der Auftritt der Narrenzunft Loßburg mit ihrem Showtanz. Zudem waren die Hexa-Heuler aus Freudenstadt, die Brandenburger Michel-Garde, die Guggenmusik Shit Bulls, die Kräuter-Ladies aus St. Georgen und die Guggenmusik Eschagraba-Tröder auf der Bühne. Zwischen den Programmpunkten sorgte die Partyband Axel L. für Stimmung.