Bad Rippoldsau-Schapbach 30 Zünfte feiern im Kurhaus

Bad Rippoldsau-Schapbach. Der Hexenball habe sich in den vergangenen Jahren zu einem Höhepunkt in der Region entwickelt und ziehe jedes Jahr Hunderte von "Feierwütigen" nach Bad Rippoldsau, heißt es in der Ankündigung.

Großes beheiztes Festzelt wird für die Party aufgebaut

Die Tröpfle-Hexen erwarten 30 Zünfte mit insgesamt etwa 1100 Hästrägern aus der näheren und weiteren Umgebung zu dieser großen Veranstaltung. Wie jedes Jahr werden die Zünfte und Gruppen das Publikum mit Tänzen und Vorführungen auf der Kurhausbühne unterhalten.