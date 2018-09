Bad Rippoldsau-Schapbach 125-mal Blut gespendet

Bürgermeister Bernhard Waidele und Ludwig Kern, Vorsitzender des DRK Bad Rippolds­au-Schapbach, zeichneten insgesamt zwölf Blutspender aus. Waidele lobte deren Engagement. Sie seien Helden des Alltags.

Täglich werde jede Menge Blut gebraucht, sei es bei Unfällen, Verletzungen oder bei der Therapie von Krebs sowie anderen Erkrankungen. Er schätze es sehr, dass jedes Mal so viele Bürger – auch junge – an den Blutspendeterminen des DRK in der Festhalle teilnehmen. Auch Ludwig Kern dankte den Spendern. Es sei wichtig, dass es viele Menschen gebe, die ihr Blut spenden. 15 000 Blutkonserven würden in der heutigen Zeit gerade einmal für eine Woche reichen.

Der nächste Blutspendetermin in Bad Rippolds­au-Schapbach ist am Freitag, 19. Oktober. Dabei werden auch 50 Jahre Blutspenden in Schapbach gefeiert. Dort gab es 1968 die erste Blutspendeaktion. Außerdem gibt es dieses Jahr noch einen vierten Blutspendetermin am Freitag, 14. Dezember.