Bad Rippoldsau-Schapbach 116 Blutspenden in 50 Jahren

Bei der Jubiläumsfeier dankte DRK-Vorsitzender Ludwig Kern der Gemeinde, die seit 1970 die Festhalle kostenlos zur Verfügung stelle für die Aktionen, den DRK-Helfern sowie seiner Frau Erna, der "guten Küchenfee". Er sei schon für 75 Blutspendeaktionen verantwortlich gewesen. Ein Dank ging auch an die zahlreichen Spender, die teils auch aus Oberwolfach kommen.

Bürgermeister Waidele gratulierte und dankte dem DRK-Ortsverein, dem Blutspendedienst sowie allen Blutspendern. Dem rührigen DRK-Vorsitzenden Ludwig Kern und seiner Frau Erna Kern galt ein Sonderlob. Organisationsreferent Michael Molitor aus Ergenzingen überbrachte die Grüße des Blutspendedienstes Baden-Baden und eine Urkunde. Zur Spende an dem Tag kamen 149 Männer und Frauen in die Festhalle. Allerdings gab es 25 Rückstellungen, sodass nach der medizinischen Untersuchung nur 124 Spender zugelassen wurden. Eine überraschend hohe Zahl, was die Verantwortlichen auf den Urlaub in diesem Sommer und Herbst zurückführten. Neun Personen spendeten zum ersten Mal Blut.

Bei der Jubiläumsblutspende erhielt jeder Spender eine Flasche Wein und eine Tafel Schokolade. Für einen reibungslosen Ablauf sorgten zwei Ärzte, fünf Mitarbeiter der Blutspendezentrale Baden-Baden sowie 15 Helfer des DRK-Ortsvereins.