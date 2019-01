Bad Peterstal Hotel Dollenberg erweitert um ein "Seeschlösschen"

Dies kündigte Patron Meinrad Schmiederer in der Jahresschluss-Feier vor seinen Mitarbeitern an. Das Hotel in der Kategorie Fünf-Sterne-superior wolle 2019 "neue Impulse setzen". Bereits im vorigen Jahr sei es gelungen, das Relais- und Chateaux-Hotel "wieder ein Stück nach vorn zu bringen".

Mitarbeiter-Fluktuation und Trockenheit machen "Sache nicht einfacher"

Das neue Vorhaben solle oberhalb der Hotelanlage auf dem Berg in Nachbarschaft zur Kapelle umgesetzt werden. Im Frühjahr 2019 erwarte er die Genehmigung des Bebauungsplans für das "Seeschlösschen", sagte Schmiederer. Geplant seien unter anderem ein weiteres Restaurant, ein Gebäude für Erlebnisveranstaltungen und ein Kinderland, heißt es in einer Pressemitteilung des Hotels.