Bad Peterstal-Griesbach Hotel Dollenberg gehört zu Top-Häusern

Dem Fünf-Stern-Superior-Hotel in Bad Peterstal-Griesbach bescheinigen die Tester: "Hier ist man dem Genussglück sehr nahe". Unter den besten Gourmethotels befinden sich zahlreiche Häuser von Rang und Namen, darunter die Hotels Traube Tonbach und Bareiss in Baiersbronn, das Adlon in Berlin, der "Erbprinz" in Ettlingen, die "Steigenberger" in Frankfurt und Stuttgart, das Parkhotel Adler in Hinterzarten und andere mehr. "Nur die ersten drei Häuser werden als Spitzensieger gerankt, alle weitere Häuser sind gleichberechtigte Gruppensieger", wird das System der "Besten Hotels Deutschlands" erklärt.

Das Ranking setzt sich zusammen aus den Hauben, Sternen und Punkten der einschlägigen Restaurantführer und den subjektiven Eindrücken befragter Gäste. Dabei konnten mehr als 110 000 Teilnehmer ihre Meinungen zu rund 250 nominierten Hotels im gehobenen Feinschmecker-Segment äußern. Neben den besten Gourmethotels wurden in einer weiteren Sparte die besten Design- und Boutiquehotels gewertet. Dabei siegte "The Fontenay Hamburg" auf dem ersten Platz.

Auszeichnung ist Ansporn

Stolz und glücklich zeigen sich Dollenberg-Chef Meinrad Schmiederer und Zwei-Sterne-Koch Martin Herrmann über die erneute Auszeichnung. "Wir waren völlig überrascht, als der Brief mit der Urkunde kam", gesteht Schmiederer und freut sich vor allem über das positive Urteil seiner Gäste.

Das Restaurant-Ranking verstehen er und Herrmann als eine Auszeichnung für das gesamte Team, gleichzeitig auch als Ansporn. Es zeige, dass Hotel, Küche und Restaurants von den Gästen als eine Einheit gesehen werden. Daran wollen Hotel, Restaurants und Küche gezielt weiterarbeiten.

Das Hotel hatte die Corona-Pause für weitere Investitionen in Gebäude und Interieur genutzt. In diesem Bemühen wolle man nicht nachlassen. Die Urkunde für den dritten Rang hat inzwischen einen Ehrenplatz im Dollenberg gefunden: auf dem Tresen der Rezeption.