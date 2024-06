Bad Oeynhausen: Mutmaßlicher Haupttäter nach Angriff in Kurpark festgenommen

Mutmaßlicher Haupttäter nach Angriff in Kurpark festgenommen

1 Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Zwei junge Männer geraten mit einer Gruppe im Kurpark in Bad Oeynhausen in Streit. Einer wird schwer verletzt und stirbt später. Nun glaubt die Polizei, den mutmaßlichen Haupttäter gefunden zu haben.









Nach der tödlichen Attacke im Kurpark von Bad Oeynhausen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handle sich um einen 18-Jährigen aus der Stadt, teilten die Ermittler mit. Er sei am späten Mittwochnachmittag an seiner Wohnanschrift festgenommen worden und werde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt.