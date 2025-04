Tödliche Schüsse in Hessen – Polizei sucht weiter nach Täter

1 Die Polizei bei ihrem Einsatz in Bad Nauheim. Foto: dpa/Helmut Fricke

Zwei Männer sind tot, doch noch sind viele Fragen nach der Gewalttat in Bad Nauheim in Hessen offen. Wie ist der aktuelle Stand?









Link kopiert



Im hessischen Bad Nauheim sind am Samstag zwei Männer getötet worden. Sie wurden mit Schussverletzungen vor einem Wohnhaus tot aufgefunden, wie das Polizeipräsidium in Gießen am späten Abend mitteilte. Zu den „genauen Hintergründen der Tat und zum Motiv der Täter“ konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.