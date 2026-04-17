Bad Liebenzeller Gemeinderat: Welche Wärmeplan-Maßnahmen kommen jetzt?

Der Bad Liebenzeller Gemeinderat hat die kommunale Wärmeplanung abgesegnet. Die Stadt will fünf Maßnahmen daraus umsetzen. Um welche geht es?
Die kommunale Wärmeplanung hat ein klares Ziel. Bis 2040 sollen der Treibhausgasausstoß und der Energiebedarf im Sektor der Wärmeerzeugung drastisch gesenkt werden. Weg von fossilen, hin zu erneuerbaren Energieformen ist die Maßgabe. Denn das Land hat es sich zur Aufgabe gemacht, bis 2040 klimaneutral zu werden. Und die Kommunen machen sich mit auf den Weg.