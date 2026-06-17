Bad Liebenzeller Gemeinderat: Landrat Riegger hat jetzt genug von den Kapriolen

Der Landkreis genehmigt den Haushalt nicht. Der Landrat spricht Klartext und fordert konkrete Maßnahmen. Er räumt auch ein, der Negativentwicklung zu lange zugeschaut zu haben.
Es war ein denkwürdiger Abend, den die Mitglieder des Gemeinderats sowie rund 40 Bürger der Kur- und Badestadt am Dienstag im Ratssaal erlebten. Der Calwer Landrat Helmut Riegger teilte dem Gemeinderat nicht nur mit, dass die Kreisverwaltung den für 2026 verabschiedeten Haushalt der Kur- und Badestadt nicht genehmigt. Der Landrat machte auch deutlich, dass der Kommune die Zwangsverwaltung droht, wenn der Gemeinderat nicht endlich mit der notwendigen Verantwortung agiere, die ihm „zum Wohle der Stadt“ übertragen ist. Riegger machte zudem klar, dass Schluss sein müsse mit den persönlichen Animositäten, mit Streit und der Befriedigung des eigenen Egos. Auch wenn der Landrat dabei keinen Namen nannte, war allen Anwesenden klar, wer gemeint ist. Dies auch, als er ausführte, dass ein solch schädigendes Verhalten anderswo nicht toleriert werde. „In der Schule kann man Leute rausschmeißen, hier leider nicht“, so der Landrat. Riegger hält es für unerträglich, dass man sich in Bad Liebenzell auf kommunalpolitischer Ebene „so sehr zerstritten hat, dass nichts mehr geht“. Er mahnte: „Sie sitzen hier für die Bürgerinnen und Bürger. Dieser Verantwortung müssen sie sich bewusst werden.“ Die anwesenden Zuhörer wie das Gros des Ratsgremiums dankten Riegger mit Beifall dafür.