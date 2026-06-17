Bad Liebenzeller Gemeinderat: Landrat Riegger hat jetzt genug von den Kapriolen

Der Landkreis genehmigt den Haushalt nicht. Der Landrat spricht Klartext und fordert konkrete Maßnahmen. Er räumt auch ein, der Negativentwicklung zu lange zugeschaut zu haben.

Es war ein denkwürdiger Abend, den die Mitglieder des Gemeinderats sowie rund 40 Bürger der Kur- und Badestadt am Dienstag im Ratssaal erlebten. Der Calwer Landrat Helmut Riegger teilte dem Gemeinderat nicht nur mit, dass die Kreisverwaltung den für 2026 verabschiedeten Haushalt der Kur- und Badestadt nicht genehmigt. Der Landrat machte auch deutlich, dass der Kommune die Zwangsverwaltung droht, wenn der Gemeinderat nicht endlich mit der notwendigen Verantwortung agiere, die ihm „zum Wohle der Stadt“ übertragen ist. Riegger machte zudem klar, dass Schluss sein müsse mit den persönlichen Animositäten, mit Streit und der Befriedigung des eigenen Egos. Auch wenn der Landrat dabei keinen Namen nannte, war allen Anwesenden klar, wer gemeint ist. Dies auch, als er ausführte, dass ein solch schädigendes Verhalten anderswo nicht toleriert werde. „In der Schule kann man Leute rausschmeißen, hier leider nicht“, so der Landrat. Riegger hält es für unerträglich, dass man sich in Bad Liebenzell auf kommunalpolitischer Ebene „so sehr zerstritten hat, dass nichts mehr geht“. Er mahnte: „Sie sitzen hier für die Bürgerinnen und Bürger. Dieser Verantwortung müssen sie sich bewusst werden.“ Die anwesenden Zuhörer wie das Gros des Ratsgremiums dankten Riegger mit Beifall dafür.

Genug von den Kapriolen „Keine Stadt beschäftigt mich so sehr wie Bad Liebenzell – mit allen negativen Dingen, die man so nicht tun sollte“, erklärte Landrat Riegger bereits zu Beginn seiner Ausführungen, mit denen er vor Augen führte, dass die Kur- und Badestadt quasi zahlungsunfähig ist – „und so geht es nicht weiter“. Riegger hat genug von den Liebenzeller Kapriolen. Diese beschäftigten längst nicht mehr nur den Kreis oder das Regierungspräsidium. Selbst das Innenministerium sei inzwischen auf dem Plan. Dieses wolle noch 2026 Lösungen zur Konsolidierung sehen.

Geld mit vollen Händen ausgegeben

Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von mehr als 10.000 Euro sei man, was die Verschuldung anbetrifft, die Nummer eins im Land. Es würden seit Jahren nicht die erforderlichen Hausaufgaben gemacht. Die Fehlbeträge seien inzwischen so hoch, dass „der Schuldendienst nicht mehr erwirtschaftet werden kann. Sie müssten eigentlich Insolvenz anmelden“. Ausflüchte, das liege am kurz zuvor verabschiedeten Bürgermeister, wolle er nicht mehr hören: „Man kann alles auf den jetzigen Bürgermeister schieben“, so Riegger. Begonnen habe die Misere aber bereits unter dem Vor-Vorgänger „und Dietmar Fischer, unter Dir ging es ganz gewaltig nach unten“, so Riegger an den ehemaligen Liebenzeller Schultes gewandt. Dieser ist seit der jüngsten Kommunalwahl Mitglied des Gemeinderats. Unter ihm habe man das Geld einfach mit vollen Händen ausgegeben und Entscheidungen getroffen, die nicht immer zum Wohle der Kommune gewesen seien. „Damit ist jetzt Schluss.“ Dass man in Bad Liebenzell zudem „einen Bürgermeister in die Krankheit gestritten“ habe – nur weil man Opposition habe spielen wollen, findet Riegger unerträglich. Die Kreisverwaltung strecke der Stadt trotzdem nochmals die Hand aus und greife nicht gleich zum Mittel der Zwangsverwaltung: „Noch nicht“, so Riegger.

Verantwortung für die Stadt

Das zuletzt beschlossene Haushaltssicherungskonzept reiche nicht aus, auch funktioniere es nicht, Ausgaben einfach vom Kernhaushalt auf die stadteigene Tochter Freizeit- und Tourismus Bad Liebenzell zu verschieben. Es gehe nun darum, die Realsteuern zu erhöhen, Grundstücke zu verkaufen und auf anderen Wegen die Einnahmen zu erhöhen und Ausgaben zu senken. Dabei gehe es um langfristige Konzepte und Lösungen. „Sie haben eine Verantwortung für die Stadt und das Gemeinwohl“. Eine Verweigerungshaltung, wie zuletzt erlebt, werde man nicht länger akzeptieren.

„Ertrinkende Stadt“

„Sie sprechen mir aus der Seele“, betonte Oliver Jäger von der Unabhängigen Liste, der es bildlich noch etwas drastischer darstellte: „Sie strecken einer ertrinkenden Stadt die Hand aus.“ Er persönlich hätte sich aber gewünscht, „sie würden gleich die Zwangsverwaltung übernehmen“. „Sie haben uns jetzt mal wieder die Leviten gelesen, Herr Landrat“, sagte Ekkehard Häberle (ZBL), was nun herauskomme, bleibe abzuwarten. Stadtrat Andreas Weiß (CDU) führte aus, man habe Sparvorschläge gemacht, die keine Mehrheit gefunden hätten. „Dass wir jetzt diesen Zustand haben, das hätte schon vorher jedem klar sein müssen.“ Matthias Pfrommer (ZBL) verwies auf die sieben Teilorte, die höhere Kosten als in anderen Kommunen verursachten. Die vom Landrat geäußerte Kritik, dass sich die Stadt ein Fest wie das Lichterfest und das Vorglühen tags zuvor in dieser Form wohl nicht mehr leisten könne, wies er zurück. Die Vereine hätten die Kosten für das Vorglühen selbst getragen, nur die vorhandene Infrastruktur genutzt „und trotzdem Gewinn gemacht“. Und man müsse als Kurstadt solche Angebote machen und auch weiter investieren.

Gesamtkonzept entwickeln

Die zweite stellvertretende Bürgermeisterin Katrin Heeskens (UL), die an diesem Abend die Sitzung leitete, wies Rieggers Vorwurf, es sei keine Verbesserung zu erkennen, ebenfalls zurück, auch wenn man noch nicht genügend erreicht habe. „Ich finde aber, die Richtung ist nicht schlecht.“ Man habe im Rat viel gestritten, konkrete Ideen seien aber von keiner Seite gekommen, so Heeskens. Mit der Verwaltung, dem Landkreis und den Fraktionsvorsitzenden will sie nun schnellstmöglich ein Konsolidierungskonzept erarbeiten. Ob die Situation bedeute, dass das Freibad oder die Bibliothek geschlossen werden, wollte Heeskens von Riegger wissen. Dieser wollte dazu keine Aussage treffen. Man müsse ein Gesamtkonzept entwickeln. „Ich orientiere mich an Zahlen, Daten und Fakten – und der Gemeinderat muss hinter den Entscheidungen stehen“, so Riegger.

„Einfach zu nett“

Während einzelne Ratsmitglieder zugaben, dass man sich mitunter im Kleinklein verzettelt habe, übten andere Kritik an der Verwaltung, weil keine Sparvorschläge gekommen seien. Auch in Richtung Landrat wurde Unmut laut. Die Kreisumlage erdrücke die Kommunen. UL-Stadtrat Thomas Becker betonte zudem, dass „das Landratsamt jahrelang geschlafen“ habe. „Sie sind viel zu spät, sie hätten fünf Jahre früher kommen müssen“, so Becker. Wenn der Kreis die vierteljährlich eingeforderten Berichte aber nicht fristgerecht erhalte, wie unter Bürgermeister Fischer laut Riegger offenbar mehrfach geschehen, dann sei ein Reagieren mitunter schwierig. „Ich war wohl jahrelang einfach zu nett“, so Riegger selbstkritisch. Auf Fischers Widerrede konterte er: „Sie sind ihrer Verantwortung als Bürgermeister nicht nachgekommen!“

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AfD-Stadtrat Norbert Maier forderte alle Beteiligten auf, die Dinge endlich konstruktiv anzugehen und aufzuarbeiten, was geschehen ist. „Wir müssen eine Analyse machen, was passiert ist“, so Maier. Sonst werde Bad Liebenzell auch in Zukunft nicht zur Ruhe kommen.