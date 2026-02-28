Bad Liebenzeller Gemeinderat: Grundsteuer steigt, aber nicht für alle

Der Gemeinderat stimmt für die Erhöhung. Die fällt allerdings geringer aus, als von der Verwaltung gefordert. Denn eine Gruppe bleibt verschont.

Bereits während der Haushaltsberatungen war sie Thema: eine Erhöhung der Grundsteuer. Die Verwaltung schlug dem Gemeinderat eine Anhebung in zwei Schritten vor. Die Grundsteuer B, welche alle bebauten und bebaubaren Grundstücke betrifft, liegt aktuell bei einem Hebesatz von 410. Die Verwaltung wollte diesen für 2026 auf 430 und 2027 dann auf 450 erhöhen. Bei der Grundsteuer A, welche für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke fällig wird, liegt der Hebesatz bei 800. Auch den will die Verwaltung erst auf 900 und 2027 dann auf 1000 erhöhen.

Unsere Empfehlung für Sie Haushalt Bad Liebenzell Landratsamt verordnet deutliche Sparmaßnahmen Ein deutliches Zeichen gab es jetzt vom Calwer Landratsamt in Sachen Finanzen für Bad Liebenzell. Die Kommunalaufsicht strich den aktuellen Haushalt kräftig zusammen. Ortsvorsteher sorgen sich um Landwirte Im Gemeinderat formierte sich nun Widerstand. Thomas Todt (CDU) verlas als Ortsvorsteher stellvertretend für Beinberg, Maisenbach-Zainen und Unterlengenhardt eine Erklärung. Die Gemeinde sei zwar hoch verschuldet, so Todt. Aber die Steuererhöhung, besonders bei der Grundsteuer A, mache die Stadt unattraktiv. Die heimischen Landwirte hätten es auch ohne die Erhöhung schon schwer genug, meinte Todt. Deshalb sei man gegen die Erhöhung der Grundsteuer A.. „Die Bürger sind nicht die Melkkühe der Nation“, empörte sich Dietmar Fischer (CDU). Er sah den Fehler bei Bund und Land. Die überfrachteten die Kommunen mit Aufgaben und finanziellen Pflichten. Die Grundsteuer nicht zu erhöhen, könne hier ein Signal sein, dass es so nicht weitergehen dürfe. Wenn überhaupt, dürfe die Grundsteuer nur soweit angehoben werden, dass durch die kürzlich umgesetzte Reform entstandene Mindereinnahmen für die Kommune ausgeglichen werden.

Unsere Empfehlung für Sie Bad Liebenzeller Etat Und auch 2027 soll die Grundsteuer angehoben werden Der Bad Liebenzeller Gemeinderat und seine Ausschüsse haben über den Haushalt beraten. In der jüngsten Sitzung gerieten Andreas Hölzlberger und Dietmar Fischer aneinander.

Auf Niveau vor der Reform kommen

Der interne Verwaltungsleiter Andreas Hölzlberger rechnete Fischer vor, dass die angestrebte Erhöhung 2026 genau das bewirke. Die Stadt nehme dadurch nicht mehr ein. Sie erreiche lediglich das Steuerniveau von vor der Reform – bei Grundsteuer A und B. „Das ist ein einfacher Dreisatz“, richtete sich Hölzlberger an Fischer. Fischer forderte noch eine Grundsteuer C. Die soll unbebaute aber baureife Grundstücke noch stärker besteuern. Das soll die Eigentümer dazu bewegen, die Flächen nicht lange brachliegen zu lassen. Manche Kommunen wollen so gegen jahrzehntelang unbebaute sogenannte „Enkelgrundstücke“ vorgehen. „Damit könnten wir Akzente setzen“, sagte Fischer. Kämmerer René Kaufmann erklärte Fischer wie schon in den Haushaltsberatungen, dass eine Grundsteuer C erheblichen Verwaltungsaufwand mit sich bringe. Dafür brauche es mehr Personal, was wiederum Geld koste. Außerdem belaste die Grundsteuer B seit ihrer Reform baureife aber unbebaute Grundstücke ohnehin schon stärker. Kaufmann hielt die Grundsteuer C für überflüssig.

Keine Erhöhung der Grundsteuer A

Fischer beantragte schließlich, dass die Verwaltung eine Grundsteuer C prüfen soll. Dafür stimmte auch der Gemeinderat. Der beschloss zudem eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 430. Das Gremium votierte gegen eine Erhöhung der Grundsteuer A. Der Stadt gehen so 6700 Euro verloren. Die Landwirte sparen sich das Geld. Zudem entschied sich der Gemeinderat gegen die weiteren Erhöhungen beider Steuern ab 2027. Damit verliert die Stadt rund 175 000 Euro. Geld, dass die Kommune angesichts hoher Defizite dringend benötigt. Zum Vergleich: In Calw liegt die Grundsteuer A bei einem Hebesatz von 495, die Grundsteuer B bei 480. In Bad Wildbad steht der Hebesatz der Grundsteuer A bei 2200 und bei 555 für die Grundsteuer B. Schömberg hat bei der Grundsteuer A einen Hebesatz von 1300, bei der Grundsteuer B liegt dieser bei 300. Andere Kommunen belasten ihre Landwirte und Bürger also durchaus noch höher als Bad Liebenzell.