Bad Liebenzeller Gemeinderat: Grundsteuer steigt, aber nicht für alle

Der Gemeinderat stimmt für die Erhöhung. Die fällt allerdings geringer aus, als von der Verwaltung gefordert. Denn eine Gruppe bleibt verschont.
Bereits während der Haushaltsberatungen war sie Thema: eine Erhöhung der Grundsteuer. Die Verwaltung schlug dem Gemeinderat eine Anhebung in zwei Schritten vor. Die Grundsteuer B, welche alle bebauten und bebaubaren Grundstücke betrifft, liegt aktuell bei einem Hebesatz von 410. Die Verwaltung wollte diesen für 2026 auf 430 und 2027 dann auf 450 erhöhen. Bei der Grundsteuer A, welche für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke fällig wird, liegt der Hebesatz bei 800. Auch den will die Verwaltung erst auf 900 und 2027 dann auf 1000 erhöhen.