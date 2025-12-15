Bad Liebenzeller Gemeinderat: Abschied nach 33 Jahren im Gremium

Der Gemeinderat verabschiedet Martin Hirschberger und Franziska Dürr. Während Dürr nichts sagen mochte, wollte Hirschberger mit Gerüchten aufräumen. Mit seinem Abschied endet eine Ära.
Als die Unterlagen des Gemeinderates online gingen, war schnell klar, dass es keine normale Sitzung werden wird. Gleich zwei CDU-Stadträte hatten mit Franziska Dürr und Martin Hirschberger ihren Rücktritt angekündigt. Das ist immerhin die Hälfte der CDU-Fraktion, die künftig mit zwei Nachrückern besetzt ist. In der Sitzung selbst stand dann erst einmal die Verabschiedung Dürrs und Hirschbergers an.