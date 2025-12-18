Bad Liebenzeller fragen sich: Wann kommt der Bürgermeister zurück?

Roberto Chiari ist seit einem halben Jahr krankgeschrieben. Andreas Hölzlberger unterstützt in der Zwischenzeit die Verwaltung. Doch wie lange muss – und darf – er das noch tun?
Im Mai machte Bürgermeister Roberto Chiari erstmals seine Burn-Out-Erkrankung öffentlich. „Die Diagnose lautet Erschöpfungssyndrom“, begründete er damals seine sechswöchige Abwesenheit. Aber Chiaris Rückkehr dauerte nur kurz. Bereits nach wenigen Wochen fehlte er erneut. Er war wieder krankgeschrieben, erst bis 11. Juli, dann bis zum Jahresende.