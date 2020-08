Bad Liebenzell Zustand der Gewässer ist mehr als kritisch

"Aktuell ist zwar durch das bisschen Regen der Pegel ein paar Zentimeter hoch gegangen, liegt aber dennoch unter der kritischen Marke und wird kurzfristig wieder absinken", berichtet Tobias Haußmann vom Landratsamt Calw.

Um die Gewässerökologie zu schützen, wird daher an den besonders betroffenen Stellen mit entsprechenden Schildern darauf hingewiesen, dass das Gewässer ab einem gewissen Pegelstand (unter 75 Zentimeter) nicht mehr genutzt werden sollte. Während am Monbachtal zur bereits installierten Hinweistafel des Landesbetriebs Gewässer ein Schild mit dem genannten Hinweis aufgestellt wurde, ist in Bad Liebenzell an der Markgrafenbrücke (Campingplatz) die Hinweistafel verschwunden. Daher werden nun auch dort die Informationen ausgehängt, um auf die kritische Situation des Niedrigwassers hinzuweisen.

Vögel werden gestört

Nach der Aussage von Fischereiwart Hermann Reebmann aus Bad Liebenzell ist der Zustand der Gewässer mehr als kritisch. "Bedingt durch den Klimawandel leiden wir nun das dritte Jahr in Folge an Hitze und an Wassermangel." Damit verbunden steigen die Wassertemperaturen. Aktuell wurden 20 Grad Celsius gemessen. "Wir hatten in diesem Jahr aber auch schon Tage mit 22 Grad Celsius, und das ist mehr als beängstigend", so der Fachmann. Er erklärt, dass dadurch der Sauerstoffgehalt im Wasser schwinde und die 2011 zum Fisch des Jahres ernannte Äsche ebenso wie die Bachforelle nicht nur darunter leiden, sondern daran auch sterben könnten.

Je geringer die Wassermenge, desto schneller erwärmt sich der Fluss. "Und wenn nun auch noch Kanufahrer am Wochenende dutzendweise in der Nagold paddeln, werden auch noch die Vögel gestört", so Rebmann, der bei seinen Touren zur Gewässerkontrolle immer wieder flüchtendes Gefieder mit großem Geschrei erlebt. "Das schadet dem hier beheimateten Eisvogel, der dann mit der Fütterung seiner Brut aussetzt."

Daher ist auch er darauf bedacht, dass die Hinweise des Landratsamtes beachtet und befolgt werden und wünscht sich bei diesem extremen Niedrigwasser ein entsprechendes Verhalten von Urlaubern und Naturliebhabern.

Wer mehr zu den aktuellen Pegelständen wissen möchte, kann die Informationen online abrufen bei der Hochwasservorhersagezentrale der Landesanstalt für Umwelt BW, die zudem gültig sind für Niedrig- und Mittelwassersituationen.