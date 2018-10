Bad Liebenzell "Worte und Noten" erfreuen Gäste

Der Roman beschreibt das menschenunwürdige Dasein in einem stalinistischen Arbeitslager in Sibirien. "Die Geschichte muss erhalten werden", kommentierte Gerhard Treichel seine Lesung. Das gilt sicher auch für Ines Veith, die aus ihrem Buch "Die Frau vom Checkpoint Charlie" las. Das Buch erzählt die Geschichte von Jutta Gallus, die am ehemaligen Grenzübergang zur DDR in Berlin für die Ausreise ihrer Kinder in die BRD demonstriert.