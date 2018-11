Bad Liebenzell Wird Miguel Gaspar "das Supertalent"?

Der zehnjährige Junge mit den schwarzen Haaren und den leuchtend braunen Augen aus Bad Liebenzell ist nicht zu bremsen: Er will ein großer Schlager-Star werden. Am liebsten so erfolgreich wie Vanessa Mai oder Helene Fischer, die Vorbilder von ­Miguel Gaspar. Um dieses Ziel zu erreichen, tut der Zehnjährige so einiges.

Familie und Freunde treffen sich zum "Public Viewing"

Wann immer er die Möglichkeit dazu bekommt, singt er vor Publikum: ob bei Familienfeiern, Treffen mit Bekannten oder beim Abend für Nachwuchstalente beim Open Air Sommer in Bad Liebenzell. Sein bislang größter Coup: Miguel hat es ins Fernsehen geschafft (wir berichteten). Bei der Casting-Show "Das Supertalent" bei RTL hat der Junge die ersten Vor-Castings überstanden. Also durfte er vor der Jury aus Bruce Darnell, Sylvie Meis und dem "Pop-Titan" Dieter Bohlen vorsingen. Vor einem riesigen Publikum. "Ich war so nervös, dass ich wie versteinert war", erzählte er einige Wochen nach der Aufzeichnung. Nun, am Samstag, 3. November, wird sein Auftritt ab 20.15 Uhr im TV ausgestrahlt. Ein ganz besonderes Ereignis für Miguel und seine Familie, allen voran seine Eltern Elisabethe und Fernando Gaspar. "Wir treffen und alle im Sportheim in Bad Liebenzell und schauen den Auftritt auf einer großen Leinwand an", erzählt sie. Freunde, Bekannte, die Geschwister des Zehnjährigen und natürlich er selbst können es kaum erwarten. "Miguel ist sehr aufgeregt und kann es immer noch nicht glauben", sagt seine Mutter.