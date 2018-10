Bad Liebenzell Wetter macht Mostfest zum Erfolg

Bad Liebenzell-Maisenbach-Zainen. Es gibt Tage, wie den letzten Sonntag, da schaut man frühmorgens aus dem Fenster, die Oktoberluft ist außergewöhnlich lau, man sieht die Sichel des untergehenden Mondes vor der goldenen Dämmerung am Waldrand stehen und dann weiß man: Das kann heut was werden. Drei Stunden später sind die Vorbereitungen zum Mostfest in vollem Gange. Der Rauch eines Holzfeuers zeichnet sich vor der strahlenden Silhouette der Bäume des Kindergartens ab. An der Moste wird gewerkelt und es fließen schon die ersten Liter Süßmosts, frisch gepresst aus heimischen Äpfeln und Birnen. Die Maultaschen mit Kartoffelsalat sind bereits fertig – Steaks, Würste und Zwiebelkuchen vorbereitet. Die Tische füllen sich.