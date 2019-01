Bad Liebenzell Werke von Brahms

Engagement für zeitgenössische Musik

Am Samstag stehen unter anderem Werke von Johannes Brahms, am Sonntag von Frank Bridge und Edward Elgar auf dem Programm. Sokolov ist Pianist und Komponist. Er lebt und arbeitet in Deutschland und in Moskau. In der russischen Hauptstadt ist er Dozent am Tschaikowsky Konservatorium. Sokolov engagierte sich seit seinem Studium in der Perestroika-Zeit auch für die zeitgenössische Musik. Allen wurde an der Royal Academy of Music in London ausgebildet. Sie wirkt im Pfeifer Quartett Stuttgart mit. Zusammen mit Sokolov gab sie zahlreiche Konzerte. Um einen Kostenbeitrag wird gebeten.