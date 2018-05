Bad Liebenzell Wenn Männer zu Opfern ihrer Frauen werden

Diese Szenen, die auch gut in einen Spielfilm passen würden, haben sich in dieser Woche in Bad Liebenzell (Kreis Calw) ereignet. Was für viele Menschen zunächst beinahe belustigend klingt, verliert spätestens dann die Komik, wenn sie sich vorstellen, die Rollen wären vertauscht – wenn es der Mann gewesen wäre, der die Frau terrorisiert.

Bereits im Jahr 2004 hatte eine Pilotstudie im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ergeben, dass Gewalt gegen Männer "ein weit verbreitetes und zugleich kulturell häufig ignoriertes Phänomen" sei. Eine Studie des Berliner Robert-Koch-Instituts hatte 2013 festgestellt, dass die Themen "Frauen als Gewalttäterinnen" und "Männer als Gewaltopfer" "gesellschaftlich noch weitgehend tabuisiert" seien und erst allmählich von der Forschung aufgegriffen würden.

Betroffene fürchten häufig, nicht ernst genommen zu werden