Bad Liebenzell Wendy Band tritt auf

Breites Repertoire

In dieser Saison sorgt das Duo Wendy Band mit seinem Gesang für Unterhaltung. 1994 wurde die Band als Quartett gegründet. Seit 2005 überzeugen Radka Motyckova und Roman Motycka das Publikum als Duo, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu ihrem Repertoire zählen neben Tanzmusik Chart-Hits und Klassik. Zu hören sind Werke wie zum Beispiel "O Sole Mio", "Ave Maria" und "My Way".

Die Frühkonzerte sind sonntags zwischen 11 und 12 Uhr im Parksaal des Bürgerzentrums Bad Liebenzell zu hören. An folgenden Sonntagen entfallen sie: 18. und 25. November, 30. Dezember und 6. Januar. Der Eintritt ist frei.