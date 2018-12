Bad Liebenzell Weihnachtskonzert im Kerzenlicht

Die Programmdramaturgie war publikumsnah aufgebaut. Zwischen Vejvanovskys Serenada, dem "Pavane et ’ Galliarde" (für Trompete, Klarinette und Posaune), Valentin Haussmanns "Tanz und Nachtanz"", Heinichens "Pastorale per la Notte di Natale" und Händels "Wassermusik" wurden weitere Stücke gespielt, die das Publikum zum Mitsingen animierten.

Hier half der Vorsitzende der evangelischen Verbundkirchengemeinde Bernd Brandl. Er sprach jeweils die textlichen Vorlagen ins Mikrofon. Denn das Mitlesen war, so Brandl schmunzelnd, für Menschen in den Kirchenbänken ein Problem. Der Raum war verdunkelt ob des Mottos des Konzertfestes. Nur die Kerzen machten Licht – und gerade dieses Ambiente gab den wunderschön feierlichen Rahmen. So sang das Volk zu Händels "Tochter Zion", das "gelobet seist du, Jesu Christ", Hammerschmidts "Freuet Euch Ihr Christen alle", den Paetorius Satz "Es ist ein Ros entsprungen" und als kröndender Abschluss das "Oh Du Fröhliche". Letzteres intonierte man in der Fassung des 1999 in Bietigheim verstorbenen Komponisten Hans-Georg Pflüger.

Das Gesamtorchester spielte diese Melodie, die vom Kirchenpublikum choral ergänzt wurde. Pflügers Satz war besonders hörenswert und herzergreifend durch die fanfarenähnlichen Einsätze der Solotrompete (Koreng) sowie den gesanglichen "Hallelujah-Rufen" des Sopranistinnenduos König/Koreng.

Als Betthupferl (Zitat Koreng) durften die Menschen Fragmente des Soundtracks aus "Der kleine Lord" mit nach Hause nehmen. Die bekannte Weise zum Schluss war somit passend: "We wish you a merry Christmas".