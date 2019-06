Bad Liebenzell Was wurde aus fünftem Schwanenbaby?

Schock für alle Schwanenliebhaber in Bad Liebenzell: Die einst siebenköpfige Schwanenfamilie muss einen Verlust hinnehmen. Denn Schwanenbaby Nummer fünf ist weg. Auch im Rathaus bestätigt man am Montagmorgen die traurige Gewissheit: "Von ursprünglich fünf jungen Schwänen sind nur noch vier da. Der Bauhof hat heute Morgen tatsächlich nur noch vier kleine Schwäne entdeckt", bestätigte Heike Vorgrümler.

Am Freitag wussten Bürgermeister Dietmar Fischer und Hauptamtsleiter Werner Komenda noch nichts vom abhandengekommenen Schwanenbaby, hatten verständlicherweise mehr mit den Feierleichkeiten zur neuen Städtepartnerschaft mit dem portugiesischen Lourinhã zu tun. Auch besorgte Tierfreunde aus der Kurstadt drückten in einer Mail an die Redaktion noch Zuversicht aus, schrieben in Bezug auf Küken Nummer fünf: "Wir hoffen, es war ihm einfach nur zu viel und es hat sich ein ruhiges Plätzchen gesucht."

Schicksal ist ungewiss