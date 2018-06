Bad Liebenzell Warum welche Pflanze wo wächst

Bad Liebenzell. Mit der Thematik "Garten, Mensch und Philosophie" ging es um eine ungemein vielfältige Materie. Deshalb war es auch gut, dass ein Filmbeitrag des Fotokünstlers Bernd Zibull mit einem ersten Überblick die im Sophi Park behandelten philosophischen Epochen und ihrer jeweiligen farblichen Interpretation und pflanzenmäßigen Zuordnung vermittelte.

Danach beschrieb Rostek wie das Gärtnern für sie zur Leidenschaft wurde und was sie an der Herausforderung faszinierte, Landschaftsbild und Gartenkultur für den Sophi Park zu entwickeln. Für jedes der 14 Kunstobjekte musste neben einer Rasenfläche ein abgrenzendes Beet für Stauden und Hecken sowie eine Verweilzone, in der Regel eine Sitzecke, ausgestaltet werden. Dies ging nur mit Hilfe einer detaillierten Beetplanung.

Harmonische Einheit