Bad Liebenzell Von Tourismuskonzept bis Wasserpreis

Auch auf das Lutherjahr sowie auf die Themen Kurtaxe, Konusgebühr und auf die mögliche Erhöhung des nun schon seit fünf Jahren stabilen Wasserpreises ging er ein. Viel wichtiger war ihm jedoch das neue Tourismuskonzept der Stadt. Mehr Parkplätze, attraktivere Gestaltung in der Therme, Fitness- und Wanderwege, Fontänenpark und Wasserparcours zählte er einige Vorhaben auf. Zu den geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt sechs Millionen Euro, meinte er, die Stadt habe wohl den Hauptpreis in der Lotterie gewonnen oder sich das neue Stück der Möttlinger "Veigelesbühne" zum Thema "Reich sei will glernt sei" angeschaut. "Wenn mal wieder so viel Gäste kommet, dass der Häberle seine ›Maisonette Bleu‹, seine blaue Häusle, an Kurzurlauber vermiete muss, dann henn mirs gschafft".