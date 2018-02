Bad Liebenzell Von Prinzessinnen und Matschepampe

Vom Pilgern auf dem Jakobsweg

Gesundheitstrainerin Ruthild Metzger gestaltete einen Workshop für Bewegung und Entspannung. Jutta Meis ermutigte dazu, auf natürliche Weise den christlichen Glauben im Alltag ins Gespräch zu bringen. Andrea Juhler aus der Pfalz berichtete über Erfahrungen beim "Pilgern mit Frauen auf dem Jakobsweg". In einem vegetarisch geprägten Workshop mit Margot Muz wurden kleine Snacks zubereitet. Lisa Feil bot praktische Psychologie für den Alltag. Die Farb- und Stilberaterin Jeanette Scheuernstuhl gab Schönheits- und Wohlfühltipps. Anne-Kathrin Luz zeigte auf, wie sich Kleinkindergottesdienste gestalten lassen, bei denen die ganze Familie mit hineingenommen wird. Christiane Ratz bot in der Buchhandlung eine Autorenlesung an, bei der es darum ging, wie Muslime Jesus Christus kennenlernen.

Das Schlussreferat leitete Schulte mit der Schilderung ihres ersten Urlaubs in Fuerteventura ein. Selbst enttäuscht von der langweiligen braunen Wüstenlandschaft, durch die sie mit ihrer Familie vom Flughafen zum Hotel fahren musste, drückte sich ihr Sohn fasziniert an die Autoscheibe und meinte: "Mama, hier kann man richtig gut Matschepampe machen." Wer mehr als das wolle, müsse sich von Gott in ein weites Land einladen lassen, dass er vorbereitet habe. Jede Frau solle sich neu als wertvolle Krone in Gottes Hand sehen.

Am Ende der Veranstaltung übergab Helga Hartmann nach 18 Jahren die Verantwortung für die Frauentage an Alisa Ott, die ansonsten als Gemeindediakonin in Ludwigsburg-Ossweil im Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes tätig ist.