Bad Liebenzell Vom Wasserski bis zum Tanz

Darüber hinaus besuchten die jungen Leute das in Villaines-la-Juhel ansässige Unternehmen MPO. Es ist der größte Hersteller für Vinyl-Schallplatten in Europa. Da MPO auch CDs, DVDs und Blu-ray herstellt, lernten die Jugendlichen bei einer geführten Tour einiges über die Herstellung von Datenträgern in Plattenform. Die jungen Leute bekamen auch die Gelegenheit, sich bei einer Runde Bowling zu messen. Beim Wasserski waren die hohen Temperaturen sehr angenehm, jedoch nicht bei der geführten Tour durch die Altstadt von Le Mans. Die Besucher hielten sich deshalb lieber einige Zeit länger in der kühlen Kathedrale von Le Mans auf. Nachdem sie die schönen alten Straßen durchquert und einiges über die Altstadt gelernt hatten, konnten die Jugendlichen die Stadt in kleinen, gemischten Gruppen auf eigene Faust erkunden. Sie bestaunten die "Nacht der Schimären", bei der die Altstadt mit vielen Projektionen auf die alten Gemäuer erleuchtet wurde.

Beim Abschlussabend zeigten die Jugendlichen mit einer Polonaise, wie gut sie feiern können. Schließlich wurden ein Film vom Jugendaustausch 2017 und einige Bilder vom diesjährigen Austausch gezeigt. Am nächsten Tag kamen die Jugendlichen nach zwölf Stunden Busfahrt gesund in Bad Liebenzell an.