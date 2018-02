Bad Liebenzell Völlig unerwartet vergnüglicher Abend

Der Saal in der Freien Studienstätte Unterlengenhardt ist voll besetzt. Angekündigt ist das Else-Klink-Ensemble vom Eurythmeum in Stuttgart, einer Bühne auf der Uhlandshöhe, die auch auf Tournee geht und die in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Stuttgart Studiengänge zur Eurythmie-Pädagogik anbietet. Im Ensemble arbeiten erfahrene Eurythmisten mit jungen Künstlern, die zum Teil noch ihre Bühnenausbildung absolvieren, zusammen. Durch die Eurythmie werden die Gesetze von Sprache und Musik in sichtbare Bewegung übersetzt, lerne ich von meiner Sitznachbarin. Mit dem "Lustigen Walzer" von Dmitri Schostakowitsch startet das zwölfköpfige Ensemble die Übersetzung von Tönen und Rhythmen in Bewegungen.

Heitere Programmfolge

Am Flügel hat Nune Arakalian den Part "Musik" inne. Für "Sprache" stehen Armgard von Gagern und Rüdiger Fischer-Dorp. Sie wechseln sich ab in den Ankündigungen der heiteren Programmfolge und mit der Rezitation der lustigen Gedichte und Geschichten. Langsam, akzentuiert und betont, hat ihr Sprechen auch Melodie und Rhythmus, dem die Eurythmisten auf der Bühne wortlos Bewegung verleihen. Und auch das Licht auf die Szenen hat in der Eurythmie Bedeutung. Dafür sorgt in Unterlengenhardt Diethard Bastian.