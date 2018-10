Bad Liebenzell/ Unterreichenb. Betrunkener Autofahrer randaliert auf Parkplatz

Der 48-jährige Mercedes-Fahrer fiel zunächst einem hinter ihm fahrenden Zeugen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise ins Auge: Da er Schlangenlinien fuhr und immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet, informierte der Zeuge die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Calw trafen den offenbar stark alkoholisierten 48-Jährigen schließlich auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße in Dennjächt an. Dort beleidigte er zunächst den Zeugen, der ihm gefolgt war und ihn auf sein Wohlbefinden angesprochen hatte. Schließlich stolperte er aus seinem Auto, fing an zu randalieren und schlug auf sein eigenes Auto ein.

Die Beamten nahmen den 48-jährigen daraufhin fest. Bei einem im Anschluss durchgeführtem Alkoholtest wies der Mercedes-Fahrer etwa 1,9 Promille auf.