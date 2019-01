Bad Liebenzell Ungewöhnliche Gründungsgeschichte

Bad Liebenzell. Die Geschichte des Geldinstituts ist ungewöhnlich. Die heutige Filiale der Vereinigten Volksbank in Bad Liebenzell entstand Ende 1961 als selbstständige Liebenzeller Bank am Reuchlinweg 3. Die Initiative zur Gründung ging von Berlin aus. Anders als bei Entstehen der Darlehenskassenvereine, Raiffeisen- und Volksbanken im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es nicht die wirtschaftlichen Bedürfnisse vor Ort, die zur Entstehung führten. Aufgrund der krisenhaften Verhältnisse im geteilten Berlin nach dem Mauerbau am 13. August 1961 wollten viele Westberliner ihre Vermögenswerte in der Bundesrepublik sichern. Dies bewog den damaligen Direktor der Berliner Volksbank, Gerhard Fröhling, und seine Gremien zum Handeln und zu einer Neugründung in der Bundesrepublik.

Dass die Wahl auf Bad Liebenzell fiel, hing damit zusammen, dass Fröhling das Badestädtchen von Kuraufenthalten her kannte. Die Gründung war am 29. November 1961 im Bad Liebenzeller Rathaus. Zweigstellen eröffneten 1966 am Calwer Marktplatz und 1969 in Heumaden. Bis in die 1980er-Jahre war der besonders nach der Gründung bedeutende Einfluss der Berliner Anteilseigner in Vorstand und Aufsichtsrat zu spüren. Allerdings kam der zeitweilig im Raum stehende Zusammenschluss zwischen Berliner Volksbank und Liebenzeller Bank nicht zustande.

Schon Ende der 1960er-Jahre gab es Fusionsgespräche mit benachbarten Genossenschaften, 1975 den Versuch eines Zusammengehens mit der Calwer Volksbank. Aber da wollte die Mitgliederversammlung noch nicht mitmachen. 1986 wurde das 25-jährige Bestehen gefeiert. Im Jahr 1993 fusionierte die Liebenzeller Bank dann mit den "Vereinigten Volksbanken Calw/Weil der Stadt". Die Vereinigte Volksbank in ihrer heutigen Struktur ging im Jahr 2000 aus deren Vereinigung mit der Volksbank im Kreis Böblingen AG hervor.