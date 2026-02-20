Frühjahr und Sommer bringen laut Volkshochschule Calw ein vielseitiges Programm nach Bad Liebenzell und Oberreichenbach. Was es ab 23. Februar alles so gibt.
Die Kurse starten am 23. Februar. Ein Highlight wird laut Ankündigung bestimmt der Vortrag von Manfred Sammet am 11. März im Bürgerzentrum Bad Liebenzell: Glas – vom Fenster zum Superteleskop, ein Streifzug von antiken Fensterscheiben über Kepler und Galilei bis zu modernen Superteleskopen, der Materialkunde, Optik und Klimaphysik verbindet.