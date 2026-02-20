Frühjahr und Sommer bringen laut Volkshochschule Calw ein vielseitiges Programm nach Bad Liebenzell und Oberreichenbach. Was es ab 23. Februar alles so gibt.

Die Kurse starten am 23. Februar. Ein Highlight wird laut Ankündigung bestimmt der Vortrag von Manfred Sammet am 11. März im Bürgerzentrum Bad Liebenzell: Glas – vom Fenster zum Superteleskop, ein Streifzug von antiken Fensterscheiben über Kepler und Galilei bis zu modernen Superteleskopen, der Materialkunde, Optik und Klimaphysik verbindet.

Blick auf True Criminology Am 20. April berichtet Gina Rosa Wollinger im Bürgerzentrum Bad Liebenzell über ihre Forschungen zur Faszination von True Criminology: Mythen, Fakten, Hintergründe, ein wissenschaftlich fundierter Einblick in Kriminalstatistik, Ursachen und Prävention.

Das Literaturcafé Bad Liebenzell unter der Leitung von Literaturwissenschaftlerin Anette Ochsenwadel wird an drei Terminen in der Stadtbibliothek Bad Liebenzell stattfinden, beginnend am 4. März mit einem Gespräch zu Percival Everetts “James”. Ab 16. April kommt als neues Angebot in das Bürgerstüble Oberreichenbach der Kurs „Strick Dich glücklich!“ mit Jolanta Rimkuviene. Im Schulzentrum in Bad Liebenzell beginnt am 2. März ein zwölfteiliger Italienisch- Sprachkurs A2 für Personen mit guten Vorkenntnissen, die weiterlernen möchten mit Dozent Diego Marani.

Einfache Prompts erstellen

Daniela Straub vermittelt am 13. Juni im Workshop „ChatGPT und KI: Helfer in Alltag und Beruf?“ einen praxisnahen Einstieg in ChatGPT. Sie erklärt die Grundlagen der KI-Kommunikation und zeigt, wie man einfache Prompts erstellt, um die KI im Alltag und Beruf sinnvoll zu nutzen. Kursort ist das evangelische Gemeindehaus in Oberreichbach. Ebenfalls dort findet am 27. Juni ein Seminar statt, das einen praxisnahen und unabhängigen Überblick über private Altersvorsorgelösungen, von klassischen Produkten über betriebliche und staatlich geförderte Optionen bis hin zu Fonds-gestützten Modellen vermittelt mit Anlageberater Bernd Günter. Am 17. März startet unter der Leitung von Alexander Schmidt ein mehrteiliger Kurs „Rückengymnastik und Ganzkörpertraining für Senior*innen“ im Schulzentrum Bad Liebenzell. Ergänzt durch Entspannungstechniken und individuelle Betreuung unterstützt das Training eine bessere Haltung, mehr Beweglichkeit und einen beschwerdefreieren Alltag.

Achtteiliger Kunstkurs

Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin Susanna Strauß erklärt in dem Vortrag „Resilienz-verstehen und entwickeln“ am 20. Mai im Bürgerzentrum Bad Liebenzell, was Resilienz und Vulnerabilität bedeuten, welche Faktoren die psychische Widerstandskraft beeinflussen und wie man die eigene Resilienz einschätzen kann. Gemeinsam mit Künstlerin Larissa Chupakhina gibt es für Kinder ab sechs Jahren die Möglichkeit einen achtteiligen Kunstkurs zu besuchen, bei dem grundlegende Kenntnisse künstlerischer Ausdrucksmittel, Materialien und Werkzeuge vermittelt werden. Der Kurs beginnt am 12. März im alten Rathaus in Igelsloch.

Die Verteilung der kostenfreien Vorschau ist erfolgt an Ausgabestellen wie Rathäuser, Sparkassen und Bäckereien, aber auch online lässt sich das Programm durchblättern.