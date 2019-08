Bad Liebenzell Unbekannte leben Zerstörungswut aus

Erst vor Kurzem hatten in Calw dreiste Schmierfinken die Widerlager, also die Sockel der geplanten Brücke der Hesse-Bahn über die B 295 bei Heumaden mit Graffiti bemalt.

Einige Tage später hatten Rowdys den Abenteuerspielplatz in Heumaden heimgesucht. Dabei wurde ein junger Baum komplett zerstört. Auch eine zerbrochene Wodka-Flasche lag herum.

Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr schlugen bislang Unbekannte in Bad Liebenzell zu. "An elf Fahrzeugen wurden Außenspiegel abgetreten und bei drei weiteren Fahrzeugen die Spiegel verdreht", berichtete Sabine Doll, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe, am Montag auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.