Bad Liebenzell Trockner löst Brand in Keller aus

Zuvor hatte die Feuerwehr einen Brand in einem der Kellerräume gelöscht, zu dem sie um 19.24 Uhr am Montagabend alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Brandschutzkräfte war das Gebäude bereits verraucht und auch an der Fassade deutliche Rußspuren zu erkennen.

Unter Atmeschutz drang die Feuerwehr, die mit 28 Kräften und fünf Fahrzeugen ausgerückt war, in das Wohnhaus ein. "Im Keller wurde offenes Feuer gelöscht", berichtete Einsatzleiter Thomas Bäuerle von bereits großer Hitze. In dem Brandraum stand und brannte ein Wäschetrockner.

Parallel dazu wurde der Strom für das Haus abgestellt. Um 20.30 Uhr war der Brand gelöscht. Um 20.45 hat die Feuerwehr das Gebäude der Polizei übergeben. Bevor jedoch die Polizei sich ein erstes Bild vom Brandort machen konnte, kühlte die Feuerwehr den Keller mittels Löschwasser. Wegen fehlender klarer Ursache zog die Situation dann die Versiegelung nach sich, bis die Spurensicherung der Brandermittler eintraf.