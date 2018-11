Bad Liebenzell Trauer um Holzkünstler Wolfgang Nowak

Obwohl er schon einige Jahre in Bad Liebenzell lebte, ist er als Künstler in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung getreten. Das lag auch an seinem zurückhaltenden Wesen und seiner Liebe zur Kunst. Trotzdem durften ihn viele Menschen in Bad Liebenzell auf seinen Spaziergängen mit seiner Frau als liebevollen Menschen kennenlernen.

Handwerkliche Präzision, eigenwillige Umsetzung

Als Holzbildhauer war der gelernte Metzger ein Autodidakt, dessen künstlerische Fähigkeiten erst spät von seiner Frau Maria, einer Keramikerin, entdeckt wurden.