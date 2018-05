Bad Liebenzell Tour ins Rötenbachtal

Die Teilnehmer wandern durch den Kurpark und dann am rauschenden, sprudelnden Kollbach entlang hoch nach Oberkollbach. Anschließend geht es auf einem schmalen Pfad mit schöner Aussicht ins Schweinbachtal. Danach führt die Tour vorbei an Oberried ins Rötenbachtal. Vorbei am Stubenfelsen ist die Station Bad Teinach das nächste Ziel. Über den alpinen Weg kommen die Wanderer nach Holzbronn. Die Schlusseinkehr ist im "Krabba-Nescht". Gegen 18.30 Uhr fährt ein Bus die Wanderer zurück nach Bad Liebenzell. Auf der rund 30 Kilometer langen Strecke müssen die Wanderer beim Aufstieg 800 und beim Abstieg 580 Höhenmeter überwinden.

Zwei Wanderführer

Notwendig sind der Witterung entsprechende Wanderausrüstung, gutes Schuhwerk, Stöcke, Rucksackvesper und ausreichend Getränke. Für die Busfahrt werden von Mitgliedern des Schwarzwaldvereins sieben und für Nichtmitglieder neun Euro verlangt.