Bad Liebenzell Tanz und viel Musik beim Gemeindefest

Schon zum Auftakt am Vormittag sorgte Pfarrer Matthias Wegner im Monakamer Dorfzentrum mit seiner Predigt über die Schönheit der Natur und die Quellen des Lebens für Vorfreude. Kinder sangen Lieder von Tieren im Wald und der Posaunenchor sorgte für festlich-besinnliche Stimmung. Auch der Kirchenchor unterstrich mit dem Gospelsong "Oh Happy Day" und der afrikanischen Weise "Syahamba" die musikalische Note des Gemeindefestes.

Heimische Lieder

Daran knüpften die Männer von der Chorgemeinschaft Monakam nach der Mittagspause nahtlos an. Unter der Leitung von Sergej Krämer entführten sie das Publikum mit ihrem Titel "Einmal die Ferne sehen" zunächst in die weite Welt, während sie sich anschließend mit den Liedern vom schönen Monbachtal und vom "Württemberger Wei" wieder dem heimischen Liedgut zuwandten. Zwischen den Liedvorträgen beeindruckte der in St. Petersburg zum Konzertpianist ausgebildete Dirigent am Klavier mit virtuosen Fingerläufen. Zum Abschied präsentierten seine Sänger die deutsche Fassung eines schottischen Nostalgieliedes über alte Freunde und vergangene Zeiten. Eine sehenswerte Vorstellung gelang auch der Mädchensportgruppe "LaGym" der Sportgemeinschaft Monakam. Sie überraschten die Gäste mit einem dynamischen Tanzprogramm.