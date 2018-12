Bad Liebenzell Studenten begeistern mehr als 1000 Besucher

So führte Kalman durch einen vielseitigen musikalischen Abend, der vom 16. bis ins 21. Jahrhundert und von Martin Luther bis zum Pop führte. Seit neun Jahren leitet Kalman die Liebenzeller Adventskonzerte und bereitet die Studenten der Internationalen Hochschule Liebenzell und der Interkulturellen Theologischen Akademie in drei Monaten auf die beiden Abende vor. Für die beiden Prediger an den Konzertabenden, Pfarrer Johannes Luithle, Direktor der Liebenzeller Mission, und Tobias Schuckert, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Internationalen Hochschule Liebenzell, seien die Studenten damit ein Ausdruck dessen, wie Gott tief in die Welt hineinwirken könne.

Moderator Lucas Wehner schloss das Konzert damit, dass er seinen Dank an die Studenten ausdrückte, in dem er sagte, dass sie das lebendig machten, wofür die Liebenzeller Mission stehe: Mit Gott von Mensch zu Mensch. Das sei auch wieder bei den Adventskonzerten rübergekommen.