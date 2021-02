Bad Liebenzell Stadt gibt fast sieben Millionen aus

Bad Liebenzell. Einstimmig gebilligt hat der Gemeinderat von Bad Liebenzell in seiner jüngsten Sitzung den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau. Für Möttlingen sind im Wirtschaftsplan rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt. In Monakam investiert der Eigenbetrieb 2,43 Millionen Euro. Für die Leitung zwischen Unterhaug­stett und Monakam sind 200 000 Euro eingestellt. In der Kernstadt werden 390 000 Euro investiert. Für den Aufbau eines Netzes im Monbachtal und im Gewerbegebiet Talwiesen sind fast 1,15 Millionen Euro angesetzt. Der Ausbau der Breitband-Infrastruktur in Unterhaugstett wird mit 1,25 Millionen Euro angesetzt. Damit sind Gesamtinvestitionen in Höhe von fast 6,92 Millionen Euro im Haushalt eingeplant. Die Stadt hat Zuschüsse in Höhe mehr als 1,46 Millionen Euro eingestellt.