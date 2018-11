Bad Liebenzell Sportliche Erfolge und viel Gemeinsinn

Eine kurze Wende von der Faust zur Hand konnte Fischer mit der Ehrung der gemischten Handball D-Jugend der Spielgemeinschaft Hirsau/Calw/Bad Liebenzell vollziehen. Paul Keller, Oliver Fichtner, Jarne Storsberg, Niclas Märkle, Daniela Bartolotta und Marcin Renken wurden Meister der Bezirksliga. Darüber hinaus holten die D-Mädchen den Titel in der Kreisliga, die männliche B-Jugend in der Bezirksliga und die C- Mädchen in der Bezirksklasse. "Insgesamt nehmen wir mit sechs aktiven Mannschaften und zehn Jugendmannschaften am Spielbetrieb teil", stellte der Vorsitzende Erwin Noller die Spielgemeinschaft mit aktuell einhundert Jugendlichen und ihren 20 Trainern vor.

Nicht nur national Preise erkämpft

Etwas kleiner war die Sportabzeichen-Gruppe des TSV Möttlingen mit Leonie und Paulina Stöhr, Lukas Scharff, Malina Wohlgemuth, Emely Seidt, Rafael Costa, Lisa Kummer und Lilly Lange unter der inzwischen fünfjährigen Leitung von Manuela Scharff.

Ehrungstechnisch und live war die Altburger Dance Movement-Gruppe "LiL SweeTs" zu sehen. Geehrt für Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene (Vizeweltmeister 2018) bestach die Gruppe mit Aida Samardzic, Melissa Hurka, Alina Knutas, Madelaine Lülf, Madelaine Weinmann, Madeleine Tomas, Sayeh Ramazani, Sara Leacche, Lisa Weiß, Shanice Wunderlich und Toni Heese unter Leitung von Trainerin Andreia Abreu auch mit einem tänzerischen Auftritt.

Für Stimmung sorgte der zehnjährige Miguel Gaspar, der in der RTL-Sendung "Das Supertalent" die Vor-Castings überstanden hatte (wir berichteten). Als Vorbilder nannte er Vanessa Mai und Helene Fischer. Mit deren Welthit "Atemlos" krönte er den Abend. "Wenn die erste Deutschland-Tournee ansteht, dann startet die von Bad Liebenzell aus", nahm ihm Bürgermeister Dietmar Fischer als Versprechen ab.