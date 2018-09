Bad Liebenzell Sportarten und Fahrzeuge getestet

Beim "Bubbleball" rannten und rollten die Spieler in überdimensionierten Luftballons übers Feld und versuchten Tore zu schießen. Ebenso gab es Frisbee mit der Motorsäge und eine riesige Kran-Schaukel. Ein Klassiker beim Männeraktionstag ist ein Offroad-Parcours. "Mit einem Allrad-Auto durch den Schlamm fahren, macht eigentlich jedem Spaß", sagte Cramer. Beim "Branding" konnten die Männer mit einem glühenden Eisen Buchstaben ins Holz brennen – und so zum Beispiel ein kleines Mitbringsel für die Familie zu Hause herstellen. Wer sich etwas mehr Zeit nahm, konnte aus einem Holzstamm einen eigenen Gartenstuhl bauen.

Beim Finale baute ein Team einen VW-Golf in fünf Minuten zusammen, eine andere Gruppe schenkte mit einem Radlader Bier ein.

Mehr als 200 Helfer

Armin Hartmann, Referent am internationalen christlichen Freizeitzentrum Schloss Klaus in Österreich, sprach über Projekte für die Ewigkeit. "Wie man ein Haus oder ein Auto baut, können viele Männer beantworten. Beim Projekt persönliches Leben ist es anders. Da leben viele einfach so vor sich hin." Hartmann fragte, warum wir nicht für die Ewigkeit bauen an den Orten, wo es wirklich drauf ankommt, nämlich beim eigenen Leben. Die Bibel sage, dass die Menschen für die Ewigkeit gemacht wurden: "Gott will an deinem Projekt Ewigkeit mitgestalten. Investiere in etwas mit bleibendem Wert. Bau Jesus in dein Leben ein. Er gibt deinem Projekt Leben Halt", so Hartmann.

Die meisten Männer ließen den Tag bei einer "Aftershowparty" ausklingen. Dort gab es Spanferkel aus dem Holzbackofen, Wurstsalat und – typisch Männeraktionstag – etwas ganz Neugeschaffenes: Maultaschen mit Zwiebelschmelze im Laugenweck. Bestellen konnte man das als "Schwabendöner".

Mehr als 200 ehrenamtliche Mitarbeiter halfen, die mehr als 40 Aktionen vorzubereiten und zu betreuen. Für alle, die den Männeraktionstag verpasst haben, bieten die Gästehäuser über das Jahr verteilt Veranstaltungen wie Motorsägen-Grundlehrgänge, Wintergrillen oder Vater-Sohn-Wochenenden an. Der nächste Männeraktionstag ist am 21. September 2019.