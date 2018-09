Bad Liebenzell Spannende Duelle

Wie im Vorjahr stellte der Turnverein Unterhaugstett sein Sportgelände und die Servicestation für den Anbau des Festzeltes zur Verfügung. Auch das Fußballturnier, in Anlehnung an die Feuerwehr- Rufnummer spaßig "11,2 Meter Schießen" genannt, ist als publikumsträchtiger Höhepunkt des ersten Tages bestens angekommen. Vor einem Jahr stand es als Ersatz für das frühere Tauziehen erstmals auf dem Programm.

Diesmal begrüßte Turnierleiter und Abteilungskommandant Jens Schlotz acht Mannschaften. Sie traten zum Teil unter ulkigen Namen wie "Bier zu Null", "FC Mir egal" und "Streckenkönige" an. Sie unterstrichen den Freizeit-charakter des trotzdem leistungsorientierten Wettbe-werbs. Favorisiert waren die Vorjahressieger aus der Kern-stadt, die mit ihrem reaktionsschnellen Torhüter Sebastian Kopp und dem treffsicheren Max Häberle antraten. Kopp konnte sich zwar wieder mit einer Reihe von Glanzparaden in Szene setzen, war aber im Duell der Stadträte gegen den viel umjubelten Gewaltschuss seiner Ratskollegin Katrin Heeskens machtlos. Und weil zudem "Goalgetter" Häberle gleich dreimal scheiterte, mussten sich die Liebenzeller am Ende mit dem vierten Platz begnügen.

Volles Zelt