Bad Liebenzell Simon Jacob bietet ungewöhnlichen Blick auf Nahen Osten

Jacob wurde 1978 in Tur Abdin in der Südosttürkei geboren, kam als Kind mit seinen Eltern aufgrund der religiösen und ethnischen Spannungen in der Türkei nach Deutschland. Drei Jahre lang war er ehrenamtlich als Integrationsbeauftragter der Syrisch-Orthodoxen Kirche in Deutschland tätig, bevor er im April 2013 für zwei Jahre das Amt des Vorsitzenden des neu gegründeten "Zentralrates Orientalischer Christen in Deutschland e.V. – ZOCD" übernahm, für den er seit Juli 2017 wieder als Vorsitzender fungiert.