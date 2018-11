Bad Liebenzell Seniorenwanderführer Thorsten Eichenauer verabschiedet

Urlaubszeiten genutzt

Der bei Hannover lebende Eichenauer nutzte jeden Urlaub in Bad Liebenzell, um etwas anzubieten. Mit seiner ersten Veranstaltung im Jahr 1998 hatte er sich gleich Großes vorgenommen. Unter dem Motto "nicht kleckern sondern klotzen" ging es mit einer achttägigen Jahresausfahrt in die Lüneburger Heide.

Darauf folgten 17 weitere Jahresausfahrten, unter anderem in den Harz zur Wilhelm- Busch-Gedenkstätte, zur Expo 2000 in Hannover in die Holsteinische Schweiz, in die Umgebung von Hannover, ins Alte Land (Hamburg/Niedersachsen), nach Worpswede und Umgebung, zur Westküste von Schleswig-Holstein, nach Bad Helmstedt, Duderstadt, ins Schaumburger Land und ins Weserbergland. Daneben organisierte er zwischen 2002 und 2013 zwölf Neujahrsspaziergänge. Außerdem gab es von 2000 bis 2016 17 Weihnachtsmarktbesuche, unter anderem in Rothenburg ob der Tauber, Freiburg, Michelstadt/Odenwald, Ludwigsburg, Esslingen, Bad Wimpfen, Ulm, Heidelberg, Colmar, Gengenbach, Rüdesheim und Lindau.