Bad Liebenzell Senioren haben Übungsleiterin

Selbst geturnt

Für die bewegungsfreudigen Senioren war es eine böse Überraschung, als ihre langjährige Trainerin Dagmar Kihl im vergangenen Sommer aufhörte. Etwa 18 Aktive der insgesamt 30 Gruppenmitglieder waren davon betroffen. Es war schwierig, aber irgendwie schafften die Senioren es, ihr wöchentliches Gymnastikpensum in der Unterhaugstetter Turnhalle aufrechtzuerhalten.

Umso größer war die Freude, als sie "die Neue" zu ihrer ersten Stunde begrüßen durften. In der Jugend habe sie selbst aktiv geturnt, habe sich aber später schwerpunktmäßig um das Kinderturnen gekümmert, erzählte sie von ihrem Werdegang. In Fortbildungslehrgängen des Schwäbischen Turnerbundes habe sie sich später viel Wissen über die Seniorengymnastik angeeignet. Dabei komme es vor allem auf eine schonende Fitness- und Beweglichkeitsentwicklung an, die Balance- und Koordinierungsfähigkeiten fördere. Grundlage ihre Gymnastik sei das vom Schwäbischen Turnerbund empfohlene seniorengerechte Programm "die fünf Esslinger".