Bad Liebenzell Schwierige Fragen rund um die Liebe

Erste Aufgabe nach nur einer Stunde gelöst

Es ist ein trüber, kalter Tag. Wer nicht nach draußen gehen muss, tut es nicht. Aber wenn die Kandidaten nicht zu Hübschen kommen, dann geht er eben zu den Kandidaten. Die erste Anlaufstelle der Film-Karawane ist ein Optiker. "Bald ist Valentinstag", sagt der Moderator und will von dem Optiker und der Frau zu seiner Linken wissen, was sie davon halten. "Nicht viel", sagt sie. Ob sie denn nicht enttäuscht sei, wenn ihr Partner diesen Tag vergesse, fragt Hübschen mit Blick auf den Optiker. Beide Kandidaten lachen. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der Frau nicht um seine Freundin, sondern um die Kundin handelt. Vor der Quiz-Frage zum Thema Liebe rettet das die beiden aber auch nicht.

"Liebesknochen", beginnt sie, "sitzen im Innenohr, sind Sexspielzeuge, liegen im Werkzeugkasten oder sind ein Gebäck?" Kurz herrscht Stille. Das im Innenohr war doch der Steigbügel, überlegt der Optiker. Die beiden einigen sich auf das Gebäck und liegen damit richtig. 100 Punkte für Bad Liebenzell. Auch die Partnerstadt Mayen aus Rheinland-Pfalz hat bei dieser Frage gut abgeschnitten. Dort fanden die Dreharbeiten einen Tag zuvor statt.

Bevor feststeht, wer gewonnen hat, müssen in Bad Liebenzell noch viele weitere Mitspieler gefunden werden. Auf der Suche trifft die Film-Crew Heeskens im Kurpark wieder. Den ersten Teil der Aufgabe haben sie schon bestanden und das nach nur einer Stunde, freut er sich. Das Bild zeige einen Teil des Brunnens im Kurpark, wie der Bürgermeister schon am Anfang vermutet hatte. Richtig. Der Ausschnitt zeigt den schnörkeligen Wasserhahn-Knauf des Brunnens. Fischer und Heeskens machen sich an ihre zweite Aufgabe und die Film-Crew um Hübschen hält wieder nach Mitspielern Ausschau.

Hübschen geht mit Offenheit und seinem ganz persönlichen Charme auf die Passanten zu, von denen kaum einer an dem Moderator vorbei geht. Neben dem Optiker gesellen sich noch ein Blumenladen und eine Arztpraxis in die Reihe der Kulissen. Auch auf der Straße lassen sich ein paar Teilnehmer finden. Die Fragen werden von mal zu mal schwieriger. Den Kandidaten werden Liebeslieder vorgespielt, die sie Sängern zuordnen müssen und Fotos von berühmten Film-Paaren gezeigt, zu denen die passenden Filme gefunden werden sollen. Es wird nach Hochzeitsjubiläen und Scheidungs-Quoten gefragt. Viele der Aufgaben bestehen die Bad Liebenzeller mit Bravour.

Brautkleider und Lieder beim großen Finale

Zum großen Finale treffen sich die Teilnehmer wieder im Kurpark. Dort haben sich schon eine ganze Menge Ehepaare versammelt. Es ist auf den ersten Blick zu sehen, dass es mehr als nur zehn sind. Einige der Frauen tragen ihre Hochzeitskleider, den ein oder anderen Anzug sieht man auch in der Menge. Viele Hände halten gerahmte Fotos hoch, manche sogar ganze Alben. Der Moderator geht staunend durch die Reihen, fragt die Paare, wie lange sie verheiratet sind und überzeugt sich davon, dass die Hochzeitskleider noch passen. Manche von ihnen sind ganz frisch verheiratet, andere schon seit mehr als 20 Jahren.

"Wo haben Sie ihren Mann gelassen?", fragt Hübschen eine Frau mit weißem, kunstvollem Hut. Sie deutet auf den Bürgermeister. Hübschen lacht. "Sie hat sich gefreut, dass sie endlich ihren geliebten Hut wieder einmal anziehen konnte", erklärt Fischer. Weiter habe er das ganze Rathaus mobilisiert und Freunde zusammengetrommelt. "Wir sind guter Dinge, zu gewinnen", meint er.

Zum Schluss gibt es mit einer Extra-Aufgabe noch eine Menge Punkte zu holen. Die Hochzeits-Gruppe soll sich ein Liebeslied aussuchen und es im Chor singen. Gesagt, getan. "Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsre Liebe nicht...", schmettert die Gruppe, dass man es wohl bis in die nächste Stadt hört.

Ob es nun für den Sieg gegen Mayen gereicht hat, wird um 9. Februar 2019 bekannt gemacht. An diesem Tag wird die "Stadt Land Quiz"-Folge um 19 Uhr auf SWR gesendet.