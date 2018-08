Bad Liebenzell Schwerer Schlag für den Golfclub

Bad Liebenzell. Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Sonntag, 26. August, 21 Uhr, und Montag, 27. August, 8 Uhr, am Golfplatz in Bad Liebenzell eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nach Angaben der Polizei zerstörte der Täter mit einer Enduro oder einem ähnlichen Zweirad das Green Nummer 14. Außerdem befuhr er den Abschlag zu Bahn 15 und beschädigte sie schwer. Ein Green ist die Fläche um ein Loch. Sie müsse intensiv gepflegt werden, sagt Benjamin Hirtsiefer, seit März 2016 Manager des Golfclubs Bad Liebenzell. So werde sie sieben Tage die Woche gemäht und besonders behandelt. Zudem würden besondere Grassorten verwendet. "Das ist viel Arbeit", sagt Hirtsiefer. Ein solches Green habe eine Fläche zwischen 600 und 1000 Quadratmeter. Das zerstörte Green 14 ist mit einer Fläche von 530 Quadratmetern deshalb relativ klein. Die Herstellungskosten pro Green bezifferte der Golfclubmanager auf rund 50 000 Euro. Im Laufe der Zeit steige ein solches Green sogar noch im Wert, weil es zum Beispiel resistenter gegen Krankheiten werde.

Auf die Greenkeeper wartet viel Arbeit. Sie sind Platzpfleger, die die Anlage in Schuss halten. Den durch den Zweiradfahrer verursachten Schaden bezifferte Hirtsiefer auf 20 000 bis 30 000 Euro. Der Golfclubmanager geht davon aus, dass der Täter den Schaden gezielt angerichtet habe: "Er weiß, was wichtige Teile des Platzes sind."

Nationalspieler sind zu Gast