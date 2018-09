Der Percussionist Jayantha Gomes tritt am Samstag, 15. September, ab 19.30 Uhr mit seiner Band im Blauen Saal des Paracelsus-Krankenhauses in Unterlengenhardt auf. Das Motto lautet Fantasierhythmen. Bei dem Benefizkonzert wird zugunsten armer Schulkinder in Sri Lanka gesammelt. Weitere Informationen gibt es unter www.jayantha-gomes.de. Foto: Veranstalter