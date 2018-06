Bad Liebenzell Rund 600 Besucher bei Glaubenskonferenz

Bad Liebenzell. Seit 62 Jahren treffen sich evangelische Christen an Fronleichnam zu einer der größten regelmäßigen Glaubenskonferenzen. Dieser Christustag fand in diesem Jahr in 17 Orten in Baden-Württemberg statt und stand unter dem Motto "Jesus verbindet". Kiene ermutigte die rund 600 Besucher zum "Glaubensschritt", auf Christus zu schauen. Der Sohn Gottes habe durch seinen Tod am Kreuz die Verbindung der Menschen zu Gott wiederhergestellt: "Der Weg in den Himmel ist frei!" Christen könnten mit der Gegenwart Gottes im Leben rechnen, so der Theologe weiter. Das gelte gerade dort, wo man Konflikte mit anderen habe. Christus ermögliche es, sich durch seine Liebe mit anderen zu versöhnen. Der Blick auf das Kreuz helfe letztlich, sich bewusst zu machen, worauf es im Leben und Sterben wirklich ankomme.

Der christliche Glaube könne helfen, mit seelischen Wunden, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens unausweichlich erfahre, fertig zu werden. Diese Ansicht vertrat der Mitarbeiter der de’ignis Fachklinik für Psychotherapie, Psychiatrie und Psychosomatik in Egenhausen, Horst von Hippel aus Altensteig, bei einem Seminar. Ihm zufolge ermutigt die Bibel immer wieder, Wunden Christus hinzuhalten und von ihm heilen zu lassen. Dazu sei es notwendig, dass man Gottes Sohn ver­traue und sich auf die Verheißungen der Bibel einlasse. Christliche Gemeinden könnten außerdem ein Ort sein, an denen Menschen Heilung für ihre innere Verletzungen erfahren würden. Von Hippel rief dazu auf, sich den Wunden zu stellen und sie nicht zu verdrängen: "Aus Fehlern, Versagen, schmerzhaften Erlebnissen, zu denen ich stehe und die Jesus verbindet, wächst mehr Segen als aus Fehlerlosigkeit."

Taufordnung überarbeitet