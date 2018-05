Bad Liebenzell Rund 5000 Gäste werden erwartet

Bad Liebenzell. Zum Kindermissionsfest lädt die Liebenzeller Mission am Sonntag und Donnerstag, 6. und 10. Mai, in das Großzelt auf ihrem Gelände in Bad Liebenzell ein. Das Motto lautet "Stark, stärker, Jesus". Die Kinder erwartet ein spannendes Programm mit einem Theaterstück, Geschichten aus der Bibel, fetzigen Liedern und Missionaren aus aller Welt.